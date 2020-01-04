​​تعرف على​ كل ما يخص تعامل "الكهرباء" مع المباني المخالفة والعدادات الكودية

كتب- محمد صلاح: ​

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء 1 يناير 2020، على إلغاء نظام الممارسات المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية.

وقال مصدر مسئوول في وزارة الكهرباء، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"مصراوي"، إن شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، ستبدأ في استكمال تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة أو سارقي التيار، عقب وقف العمل بنظام الممارسة.

ونشر "مصراوي" قبل 3 أشهر، قرار مجلس الوزراء، بشأن إعادة تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات، بهدف منح المخالفين وسارقي التيار، فرصة أخيرة لتوفيق أوضاعهم، منعًا لتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي أو عدم توصيل الكهرباء للمبنى المخالف.

ونرصد كل ما يخص التعامل مع المباني المخالفة، وموعد إعادة توصيل الكهرباء لها كالآتي:

- الحكومة توافق رسميًا على فتح توصيل الكهرباء للمباني العشوائية

- أول تعليق من الكهرباء على تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية

- مصدر يكشف موعد إعادة فتح توصيل الكهرباء للمباني المخالفة والعشوائية

- مصدر بالكهرباء يكشف سبب تأخر توصيل وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة