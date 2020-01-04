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اليوم.. بروتوكول بين الجيزة وصندوق العشوائيات لتطوير 13 منطقة

02:01 ص السبت 04 يناير 2020
اليوم.. بروتوكول بين الجيزة وصندوق العشوائيات لتطوير 13 منطقة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- محمد نصار:

توقع محافظة الجيزة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه.

وسيتم التوقيع بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية؛ وذلك بديوان عام محافظة الجيزة.

أحمد راشد صندوق العشوائيات العمرانية بولاق الدكرور الجيزة

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