اليوم.. بروتوكول بين الجيزة وصندوق العشوائيات لتطوير 13 منطقة
02:01 ص السبت 04 يناير 2020
كتب- محمد نصار:
توقع محافظة الجيزة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه.
وسيتم التوقيع بحضور أحمد راشد محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية؛ وذلك بديوان عام محافظة الجيزة.
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