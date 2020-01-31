وفد من الزراعة لتفقد محصول القمح في القليوبية والشرقية



كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، اليوم الجمعة، زراعات القمح بقرى مراكز قليوب، وطوخ وبنها وبندر بنها بمحافظة القليوبية، وقرى مراكز منيا القمح، والزقازيق، والقنايات، وديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وقال خليل، إن النباتات في مرحلة السنابل، مضيفًا أن حالة النباتات جيدة وتم توعية مزارعي القمح بتلك القرى بضرورة الفحص الدوري للتعرف على أهم الأمراض خلال هذه المرحلة من عمر النبات.

رافق مدير معهد أمراض النبات خلال الجولة، وفد مشترك من المعهد ومديرية الزراعة والإرشاد يتكون من الدكتور دعاء راغب رئيس قسم بحوث أمراض القمح، وبعض الباحثين بالقسم، بحضور مدير عام الإرشاد وأخصائي محاصيل الحبوب بالقليوبية، والدكتور عبدالله سويلم رئيس الحملة القومية لمحصول القمح بمحافظة الشرقية، والدكتورة منال دشيش مدير محطة البحوث الزراعية بكفر الحمام بالشرقية، وتضمن المرور أيضًا زيارة المحطة للاطمئنان على برنامج قسم بحوث أمراض القمح، وبرنامج الإكثارات.