الأحد.. جنازة "خالد بشارة" الرئيس التنفيذي لأوراسكوم في كنيسة مارمرقس كليوباترا

كتب- محمد نصار:

تقام يوم الأحد المقبل جنازة الراحل "خالد بشارة"، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية ورئيس نادي الجونة، في كنيسة مامرقس كليوباترا في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يقام العزاء مساء الاثنين في كنيسة المرعشلي بالزمالك.

وكانت 3 مصادر طبية، قالت لـ"مصراوي"، إن بشارة لفظ أنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بسبب حادث مروري أعلى الطريق الدائري.

وقال مصدران بهيئة الإسعاف المصرية، إنه تم نقل بشارة متوفيًا إلى مستشفى الهرم جراء الحادث.

ونعى نادي الجونة، بشارة رئيس مجلس إدارة النادي، عبر تدوينة بحساب النادي الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا النادي لبشارة بالرحمة، ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.

ولد بشارة في يوليو 1971، ودرس في الجامعة الأمريكية، وحصل على بكالوريوس علوم الحاسب فيها عام 1993، كما حصل على شهادة في إدارة الشركات النامية عام 2001 في كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال في جامعة ستاننفورد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبشارة هو أول رئيس لشركة: "لينك دوت نت" وأحد اللاعبين الأساسيين في قطاع الإنترنت في مصر، بحسب ما وصفه كتاب شهادة للتاريخ الذي يرصد تاريخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ انطلاق أعمالها في أكتوبر عام 1999 حتى أكتوبر عام 2019.

بدأ بشارة حياته العملية بشركة "لينك دوت نت"، فشغل منصب رئيس مجلس الإدارة، والشريك المؤسس بها في الفترة بين 1996 و2005، واستمر رئيسا لمجلس الإدارة حتى عام 2010.

شغل بشارة عضوية مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، بين عامي 2012 و2018، وعضوية مجلس إدارة شركة "إيطاليا أون لاين" في الفترة 2011 و2014، ومجموعة "الدادا" بين 2013 و2015، وشركة"موبينيلي" بين 2012 و2015.

وكذلك كان عضوا بمجلس إدارة شركة "ويند" بين 2006 و2011، وخلال هذه الفترة كان رئيسًا تنفيذيًا للشركة لمدة عامين (2007 – 2009).

بعد رحلة طويلة من العمل في مجال التكنولجيا، أصبح بشارة عضوا بمجلس إدارة شركة: "أسيليرو كابيتال" منذ 2012، وعضو مجلس إدارة شركة: "أوراسكوم" للإنشاءات عام 2015.

وتولى خالد بشارة منصب الرئيس التنفيذي لشركة: "أوراسكوم" للتنمية مصر – التي يمتلكها رجل الأعمال سميح ساويرس – في 2016، ثم رئيسا لمجلس إدارة نادي: "الجونة" في 2017.

وشركة: "أوراسكوم" للتنمية، هي الشركة الراعية لمهرجان: "الجونة" السينمائي، الذي انطلق قبل 3 أعوام.

وفي ديسمبر 2003، اختارت مجلة Egypt Business Today خالد بشارة؛ ليكون "أفضل رئيس تنفيذي للعام" تحت سن 40 عاماً.