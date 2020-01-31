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"الزراعة": حملات مستمرة لمتابعة أسواق اللحوم وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية

09:38 م الجمعة 31 يناير 2020
"الزراعة": حملات مستمرة لمتابعة أسواق اللحوم وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

كلّف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة التنفيذية بالوزارة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، بتشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتحاتها المختلفة، فضلًا عن تشديد عمليات الرقابة والفحص في كافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أية أوبئة حيوانية إلى مصر.

وأكد الوزير أن ذلك يأتي ضمن الإجرءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية إلى البلاد، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة وكافة أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم.

وفي سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وخاصة لجميع واردات شرق آسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، للتأكد من سلامتها، وعدم إصابتها بأية أمراض أو فيروسات.​

حملات رقابية المنافذ الحدودية وزارة الزراعة الأجهزة التنفيذية

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