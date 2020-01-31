أكثر الكلمات إنتشاراً

خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب بطولة أفريقيا لليد الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

أحمد عكاشة: نصف أطفال المدارس يتعرضون للتنمر

09:34 م الجمعة 31 يناير 2020
أحمد عكاشة: نصف أطفال المدارس يتعرضون للتنمر

347da0f5-560e-41f3-91d2-0aaf2522b6ec

كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

استضاف جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية" للدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الصحة النفسية لرئيس الجمهورية.

وقال عكاشة، إن مصطلح التنمر ظهر حديثًا، موضحًا أن نصف أطفال المدارس يتعرضون للعنف والتنمر، وفقًا للإحصائيات العالمية.

وأضاف عكاشة، أن واحد من كل 3 أطفال يتعرضون للتنمر على مستوى العالم، وأوروبا هي الأكثر عرضة للظاهرة، حيث تحتل بريطانيا المركز الأول بمعدل 27%، بينما تصل نسبة التنمر في أمريكا إلى 10% من أطفال المدارس، موضحًا أن التنمر سلوك عدواني متكرر الإضرار بشخص آخر عمدًا إما جسديًا أو نفسيًا.

وأشار إلى أن 25% من أطفال بريطانيا من الذين يتعرضون للتنمر، ينتحرون نتيجة لذلك، موضحًا أنه لا توجد إحصائية في مصر توضح نسب تعرض الأطفال للتنمر.​

9324866c-f4db-49e7-a200-13809566feaa

أحمد عكاشة التنمر معرض القاهرة الدولي للكتاب

الخبر التالى:

رسالة طمأنة للمصريين.. أول تعليق من "زراعة البرلمان" على بيان سد النهضة المشترك
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة