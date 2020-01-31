محافظ الجيزة يتفقد أعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية

الجيزة- (أ ش أ):

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، الموقف التنفيذي لأعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية، ووجه بتكثيف المجهودات للانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، وإزالة أي عقبات تواجه الشركات المنفذة.

كما تفقد محافظ الجيزة الطريق الدائري، في نطاق أحياء جنوب والهرم والعمرانية والطالبية، لمتابعة أعمال دهانات العقارات ومجهودات رفع المخلفات والتراكمات التي تنفذها هيئة النظافة والتجميل، حيث تم رفع حوالي 6850 طن مخلفات بالمنطقة المحصورة بين المريوطية والمنصورية بالطريق الدائري، وجاري متابعة المجهودات.

من جهة أخرى، تفقد محافظ الجيزة العديد من القطاعات في نطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم وجنوب الجيزة، للوقوف على حالة النظافة والإشغالات والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد راشد شوارع ربيع الجيزي والمحطة والبحر الأعظم والمنيب للوقوف على الأعمال الجاري تنفيذها خاصة المجهودات التي تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الطرق ومواجهة الاختناقات المرورية.

كما تابع المحافظ أعمال صيانة ورفع كفاءة جسم كوبري الجيزة المعدني، والتي بدأت الأعمال به من منتصف جسم الكوبري بعرض 7 أمتار، حيث تم ترك حارة مرورية للجهة اليمنى وحارتين للجهة اليسرى، ويستمر العمل بها لمدة أسبوعين، موجهًا بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري.