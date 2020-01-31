برلماني يعلن خوضه انتخابات نقابة المحامين

كتب- أحمد علي:

أعلن عضو مجلس النواب خالد أبو طالب، ترشحه لعضوية نقابة المحامين، لافتًا إلى أن برنامجه الانتخابي يدور حول الحفاظ على كرامة المحامين، وأنه سيتقدم بأوراق ترشحه خلال أيام.

وبدأت نقابة المحامين، أمس الخميس، في تلقي أوراق الترشح في الانتخابات على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير المقبل؛ استعدادًا للانتخابات التي تعقد 15 مارس المقبل.



وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة، لتلقي أوراق الترشح في الانتخابات الأولى بقاعة المجلس بمبنى النقابة، والثانية على مقاعد دوائر الاستئناف والثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

وعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الدوري الخميس الماضي، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.