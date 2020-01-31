رئيس السكة الحديد يكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات

كتب- أسامة علي:

كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات بالمسافات الطويلة، بدء من غدٍ السبت.

وانتشرت مستند منسوب لهيئة أسامة الحديد يشير إلى رفع أسعار التذاكر بنسبة 10%، بداية من صباح غدٍ السبت،

وقال لـ"مصراوي"، إن رفع أسعار تذاكر القطارات عار تمام من الصحة، مؤكدًا أن قرار رفع تذاكر القطارات يتم بالعودة فيه الوزير.

وعن المستند المنشور، أحد رئيس الهيئة، أن الهيئة غير مسئولة عن هذا المنشور، مؤكدًا أن قرار يصدر من الهيئة يزيل بتوقيع رئيس الهيئة،

لافتًا إلى أن أسعار التذاكر ثابتة كما هي، مضيفًا أنه عند اتخاذ قرار برفع أسعار التذاكر سيتم الإعلان عن ذلك في حينها. وتداول نشطاء، على مواقع التواصل صورة لمنشور قالوا إنه صادر عن هيئة السكة الحديد، يفيد برفع أسعار تذاكر القطارات.