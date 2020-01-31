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عبدالمجيد ينعى الصحفية "زكية هداية" و"أحمد المنسي".. ويؤكد: "الصحفيين" ستقدم كامل الدعم

07:37 م الجمعة 31 يناير 2020
عبدالمجيد ينعى الصحفية "زكية هداية" و"أحمد المنسي".. ويؤكد: "الصحفيين" ستقدم كامل الدعم

أحمد المنسي وزكية هداية

كتب- مصطفى علي:

نعى أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، الصحفية "زكية هداية محمد"، بجريدة "العالم اليوم"، و"أحمد المنسي" المسؤول الفني عن موقع جريدة "المال"، اللذان لقيا مصرعهما في حادث سير عند الكيلو 48، على طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي، اليوم الجمعة.

وقال عبدالمجيد: "تواصلت مع النيابة العامة، بشأن إجراءات تصريح الدفن للراحلين، وأخبرني أحمد هداية شقيق الزميلة زكية، أنه والأسرة في طريقهم إلى مستشفى العامرية، لاستلام الجثمان، وجاري المتابعة معهم على مدار الساعة، حتى مواراة الجثامين الثرى".

وأضاف عبدالمجيد: "ننعى ببالغ الحزن الزميلة، وسنقدم كامل الدعم الاجتماعي والإنساني للأسرة، سائلين الله أن يتغمد الراحلين برحمته ويسكنهما فسيح جناته"، مضيفًا أن الوفاة الثالثة، كانت لقائد السيارة الأخرى التي اصطدمت بهما.

زكية هداية أحمد منسي أيمن عبد المجيد

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