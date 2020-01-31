قبل تخرجهم.. تفاصيل برنامج الدفعة الثالثة لتأهيل الشباب الأفريقي بالوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

تنظم الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الجمعة، حفل تخرج الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة.

وينشر "مصراوي" تفاصيل البرنامج قبل بداية حفل التحرج على النحو التالي:

فقرة عن فكرة البرنامج:

أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

‎الفئة العمرية للمشاركين:

يتراوح أعمار المشاركين من (18 إلى 30) عام

‎مدة التدريب:

5 أسابيع

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من المستهدف تدريب:

10 دفعات بإجمالي 1000 شاب إفريقي، بواقع 100 متدرب لكل دفعة. حتى عام 2020.

‎الدفعة الثالثة عددها (94 متدربًا).

‎• الدفعة الأولى (من 29 دولة إفريقية)، بدأت في 1 يوليو، وانتهت في أغسطس الماضي.

‎• الدفعة الثانية (من 40 دولة إفريقية)، بدأت الدراسة في 22 سبتمبر 2019.

‎• الدفعة الثالثة (الحالية) (من 37 دولة إفريقية)، بدأت الدراسة 23 ديسمبر 2019.

‎الهدف من البرنامج:

‎يهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

‎طبيعة الدراسة:

‎- تم تصميم أساليب التدريب بحيث تكون غير تقليدية تشمل ورش عمل وأنشطة عملية، ونماذج محاكاة، وزيارات ميدانية وغيرها.

‎- تم تنفيذ برنامج سياحي شامل الجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي والرياضي.

‎- سيتم تناول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية مع الدارسين، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحات لتلك التحديات، الأمر الذي سيساهم في بناء قادة المستقبل من كافة الدول الإفريقية.

‎- يعد البرنامج بهذا التصميم نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة، لتصبح الأكاديمية الوطنية للتدريب منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الإفريقي.

‎المواد الدراسية:

• مهارات القيادة

• مهارات التفاوض

• التسويق الدولي

• أجندة إفريقيا 2063

• التنمية المستدامة

• المشروعات الصغيرة والمتوسطة

• كيفية التحدث لوسائل الإعلام

• نظام الإعلام الدولي

• تحديات القارة الإفريقية والفرص المتاحة لتنميتها

• الذكاء العاطفي والاجتماعي

• القانون الدولي

• اقتصاد وعلاقات دولية

• الأمن القومي الإفريقي

‎تم إضافة للدفعة الثالثة: إدارة المشروعات

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الأنشطة:

‎• نموذج إدارة الأزمات

‎• نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

• ورش عمل التفكير التصميمي