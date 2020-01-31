أستاذ طب نفسي يكشف علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر

كتب- أسامة علي:

وصف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، جماهير الأولتراس بـ"المتنمرين"، مضيفًا أن الفكر الإرهابي يغرس التنمر في عقول المنضمين لجماعاته.

وأوضح "عكاشة" خلال كلمته بندوة "التنمر والصحة النفسية" المنعقدة بجناح الأزهر على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن هناك علامات تدل على التنمر عند الطفل، يجب على أولياء الأمور الانتباه إليها، ومنها انسحاب الطفل من الجلوس مع عائلته وأصحابه، وقلة المذاكرة، والتأخير عن المدرسة ورفض الذهاب إليها لشعوره بالألم الجسدي سواء في الرأس أو البطن، ويكون لديه تقلب في المزاج ويصبح عصبيًا، بالإضافة إلى إحساسه بالقلق المتواصل.

ونصح عكاشة، أولياء الأمور بالاستجابة وتلبية طلبات الابن قبل الذهاب إلى المدرسة، مستطردًا: "الطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة في أول يوم دراسي، لأنه يشعر أنه فقد الحماية التي تمنحها له الأب والأم".

وطالب أستاذ الطب النفسي، بغرس الوازع الديني والأخلاقي في الطفل، وتعليمه التسامح والاحترام والمحبة ومساعدة الضعيف، موضحًا أن التعليم الياباني يركز على تعليم السلوكيات في الصغر للطفل.