أحمد عكاشة: تنمر الإنترنت "الأخطر".. ونشوه صورتنا بأنفسنا

كتب - أسامة علي:

استضاف جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية" للدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الصحة النفسية لرئيس الجمهورية.

وقال عكاشة، إن التنمر ليس قاصرا على المدارس، إنما يوجد في العمل وفي مناحي شتى بالمجتمع.

وأكد عكاشة، أن تنمر الانترنت، هو أن أخطر أنواع التنمر، من خلال استخدام الفوتوشوب لتشويه صورة الشخص، وهناك تنمر سياسي، للتسفيه من دول الأخرى، مضيفا: "مفيش دولة عندها جلد للذات غير المصريين، ونشوه صورتنا بنفسنا".