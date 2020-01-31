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أحمد عكاشة: تنمر الإنترنت "الأخطر".. ونشوه صورتنا بأنفسنا

04:01 م الجمعة 31 يناير 2020
أحمد عكاشة: تنمر الإنترنت "الأخطر".. ونشوه صورتنا بأنفسنا

الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي

كتب - أسامة علي:

استضاف جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية" للدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الصحة النفسية لرئيس الجمهورية.

وقال عكاشة، إن التنمر ليس قاصرا على المدارس، إنما يوجد في العمل وفي مناحي شتى بالمجتمع.

وأكد عكاشة، أن تنمر الانترنت، هو أن أخطر أنواع التنمر، من خلال استخدام الفوتوشوب لتشويه صورة الشخص، وهناك تنمر سياسي، للتسفيه من دول الأخرى، مضيفا: "مفيش دولة عندها جلد للذات غير المصريين، ونشوه صورتنا بنفسنا".

أحمد عكاشة الإنترنت التنمر الصحة النفسية معرض الكتاب

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