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"معرض الكتاب": مد موعد العمل حتى الثامنة مساءً بسبب الإقبال الكثيف

03:42 م الجمعة 31 يناير 2020
"معرض الكتاب": مد موعد العمل حتى الثامنة مساءً بسبب الإقبال الكثيف

معرض الكتاب

كتب - محمد عاطف:

قررت إدارة معرض الكتاب، اليوم الجمعة، مد مواعيد العمل حتى الساعة الثامنة مساءً بدءا من اليوم وحتى نهاية المعرض في ٤ فبراير الجاري.

وقالت إدارة المعرض في بيان اليوم، إن القرار يأتي نظرا للإقبال الجماهيري على معرض القاهرة الدولى للكتاب (51) المنعقد حاليا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

يذكر أن المعرض افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمرافقة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء في ٢٢ يناير الماضى، وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف، وتم اختيار المفكر والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.

معرض الكتاب مركز مصر للمؤتمرات التجمع الخامس مد موعد العمل بمعرض الكتاب

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