14 يومًا حجر صحي.. تفاصيل خطة الصحة لاستقبال العائدين من الصين

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع "ميدانياً" اليوم الجمعة، خطة التأمين الطبي لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الصين، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت تجهيزات الحجر الصحي المخصص لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، كما راجعت الإجراءات اللوجستية اللازمة، وتأكدت من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي "فترة حضانة المرض".

وبحسب بيان اليوم، حرصت الوزيرة على التأكد من إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الكافية على أرض الواقع، مشيرة إلى توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، كما أشرفت بنفسها على توزيعهم، بالإضافة إلى تركيب أجهزة المعامل وتجهيز العيادات وإمدادها بكافة المستلزمات الطبية لتضم مختلف التخصصات الطبية، لتلبية كافة احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة، فضلا عن توفير عدد من سيارات الإسعاف الحديثة ذاتية التعقيم لنقل أي شخص تستدعي حالته الصحية النقل إلى المستشفى، في إطار توفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما راجعت وزيرة الصحة، ميدانيا، الإجراءات الوقائية لنقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي، مؤكدة أن كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في هذا الشأن تم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد ان الوزيرة تتابع انعقاد غرفة إدراة الازمات والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

وأكد مجاهد ان الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس " كورونا المستجد"، مؤكدا أن الوضع فى مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أى حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس، خاصة بعد اتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.

كان مجلس الوزراء، أعلن أمس الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان" الصينية.​