مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام تنعى خالد بشارة

تنعى مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام المالكة لمواقع "مصراوي – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت" بمزيد من الحزن والأسى، المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة، ورئيس نادي "الجونة"، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير أعلى الطريق الدائري.

ويتقدم جميع العاملين في المؤسسة بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأهله وأصدقائه بالصبر والسلوان.

وترأس بشارة شركة: "لينك دوت نت"، المالك الأسبق لمواقع: "يلا كورة - مصراوي - اطلب دوت كوم - العب – أرابيا MSN Arabia-".

وشغل بشارة عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، بين عامي 2012 و2018، وعضوية مجلس إدارة شركة ايطاليا أون لاين في الفترة 2011 و2014، ومجموعة الدادا بين 2013 و2015، وشركة موبينيلي بين 2012 و2015.

وكذلك كان عضوا بمجلس إدارة شركة ويند بين 2006 و2011 وخلال هذه الفترة كان رئيسا تنفيذيا للشركة لمدة عامين (2007 – 2009).

بعد رحلة طويلة من العمل في مجال التكنولجيا، أصبح بشارة عضوا بمجلس إدارة شركة أسيليرو كابيتال منذ 2012، وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات عام 2015.

وتولى خالد بشارة منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر في 2016، ثم رئيسا لمجلس إدارة نادي الجونة في 2017.

وشركة أوراسكوم للتنمية، هي الشركة الراعية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلق قبل 3 أعوام.

وفي ديسمبر 2003، اختارت مجلة Egypt Business Today خالد بشارة ليكون "أفضل رئيس تنفيذي للعام" تحت سن 40 عاماً.