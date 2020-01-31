اليوم.. هاني دعبس يوقع رواياته في معرض الكتاب

كتب - محمد عاطف:

يوقع الكاتب الصحفي هاني دعبس، رواياته الثلاث "مدينة الطالبات" و"ريكورد" و"الحب في زمن الثورة"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الرابعة اليوم الجمعة، في جناح روز اليوسف صالة ٤ رقم C6.

تعد رواية "مدينة الطالبات"، العمل الأدبي الأول الذي يناقش الأزمات التي يشهدها المجتمع المصري، بسبب جريمتي ختان الإناث وزواج القاصرات، حيث ترصد الأبعاد النفسية لضحايا الجريمتين، من خلال سرد مشوق لقصص حياتهن، منذ نعومة أظافرهن حتى التحاقهن بالجامعة، ودخولهن المدينة الجامعية للطالبات، في أربعة فصول تحمل أسماء "ألم وأمل ومحنة ومنحة".

وعن شخصيات الرواية، تعد "ندى" الشخصية الرئيسية، حيث تروي سيرتها الذاتية، والتغيرات التي طرأت على حياتها قبل دخولها مدينة الطالبات، حتى تخرجت، وتتطرق أيضًا إلى حياة زميلاتها في غرقة المدينة، وهن "نورا" و"فاطمة" و"نانا"، اللاتي يعتبرن نماذج مأساوية لجريمتي الختان والزواج المبكر.

أما رواية "ريكورد" فترصد التحولات التي طرأت على نظرة الشباب للحب، منذ الثمانينيات حتى الألفية الجديدة، والدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام، في تغيير تلك النظرة على مدار عقد من الزمن.

وتدور أحداث الرواية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وشرم الشيخ والغردقة، وترتكز أحداثها على الرومانسية، حيث تتشابك قصص الحب لأبطال الرواية، التي تضم 10 فصول، تبدأ بقصة حب «زياد» و«أميرة»، التي استمرت 12 عامًا، كانت فيها الأخيرة مثالًا للأنثى المثالية الرومانسية الحالمة، ووقفت بجانبه طوال سنوات، صمدت فيها أمام ضغوط عائلتها، وتحدت الجميع بقصة عشقها، إلا أنه قرر التخلي عنها أمام الحسناء «سارة» التي خطفت قلبه وعقله من لقائهما الأول، ليرمي الماضي وراء ظهره، ويبدأ حكاية عشق جديدة انتهت بشكل لم يتوقعه أبدًا.

بينما تعد رواية "الحب في زمن الثورة"، العمل الأدبي الأول الذي يؤرخ لثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو، ونضال المصريين ضد جماعة الإخوان خلال سنة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث ترصد الرواية جرائم الإخوان ضد أبناء الشعب المصري، وما تمارسه قناة "الجزيرة" من تحريض وكذب، وما يقوم به الإرهابيون ضد الجيش والشرطة والمواطنين الآمنين، كما تناقش دور دولة قطر وافتراءات يوسف القرضاوي، حيث سرد الكاتب الأحداث بأسلوب أدبي مشوق وجذاب، بالإضافة إلى استعمال الرموز التي لم تخل من الدلالة.

وتدور أحداث الرواية حول قصة حب انطلقت من ميدان التحرير، بطلتها طبيبة شابة تدعى "سمر"، التى ينقذها الجيولوجى الثائر "عمر"، بعد أن اشتعلت النيران فى المستشفى الميدانى خلال أحداث شارع محمد محمود، ليبدأ عشقهما الذى لم ينضب فى قلب الطبيبة، حتى بعد استشهاد حبيبها برصاص أعضاء تنظيم الإخوان فى مسيرات "جمعة الخلاص"، التى انطلقت تزامنًا مع الذكرى الثانية لتنحى حسنى مبارك فى 11 فبراير 2013.

يذكر أن هانى دعبس كاتب وصحافى مصرى، بدأ حياته الصحافية عام 2005 تزامنًا مع صدور جريدة "روز اليوسف" اليومية، وتولى إدارة تحرير العديد من الصحف، وكان أول صحفي يكرمه البرلمان المصري، بعد كشفه عن مافيا التهريب بالبحر المتوسط.

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