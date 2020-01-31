أمطار خفيفة وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة وتنصح بزيارة هذه المدن

أول تحرك من الصحة لإجلاء المصريين من ووهان الصينية

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتورة إيمان شاكر، تفاصيل طقس الجمعة، موضحةً أنه يشهد استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت شاكر، لمصراوي، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، والطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت: "الرياح معتدلة على كافة الانحاء تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2-2.5متر".

ونصحت شاكر المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية والقيادة بهدوء على الطرق، ومتابعة النشرات الجوية من الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية ema.gov.eg.

كما نصحت بالاستمتاع بالجو الشتوي المستقر في قضاء إجازة منتصف العام، وزيارة أفضل المناطق مثل مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.​