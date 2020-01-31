لا سياحة دون أمن.. 10 أسباب وراء اختيار مصر أفضل مقصد سياحي 2020

​كتب - يوسف عفيفي:

أعرب باسم حلقة نقيب السياحيين عن سعادته باختيار وسائل الإعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي مصر ضمن أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020، موضحًا أن ذلك لم يأت من فراغ، كون مصر سواق كبير وواعد ومحط أنظار العالم.

واستعرض "حلقة" الأسباب الحقيقية وراء اختيار مصر ضمن أفضل الوجهات المفضلة للزيارة للعام الحالي، موضحًا أن تتمثل في الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية، والاستقرارالسياسي والأمني، وقرب افتتاح المتحف المصري الكبير، وزياردة مشاهير العالم لمصر، توسع مصر في فرص الاستثمار السياحي بالمشروعات السياحية الجديدة، ومبادرة البنك المركزي المصري في دعم القطاع السياحي لتجديد المشروعات السياحية، وتجديد أسطول النقل السياحي بميزانية قدرت بـ 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى المشاركات الدولية في المعارض والبورصات السياحية الدولية.

وأضاف "حلقة" أن من ضمن الأسباب أيضًا تقوية البنية التحتية وإنشاء وطرق وكباري تسهل الحركة المروية أمام السائحين للتنقل إلى المناطق السياحية، إلى جانب تحسن الاقتصاد المصري، ما جعل مصر واجهة سياحية فيها كل المقومات التي تعطي الأمان للسائح، إلى جانب امتلاك مصر آثار كثيرة يعطيها فرصة تنافسية كبيرة مع الأسواق السياحية الأخرى.

ويعد السوق الأمريكي أحد الأسواق المهمة المصدرة للسياحة المصرية، حيث يتميز السائح الأمريكي بالإنفاق العالي، كون مصر بالنسبة للسائح الأمريكي حلم مهم يتمنى زيارتها خاصة منطقة الأهرامات ومعبد أبوسمبل.

واتفق ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحية بالأقصر، مع الرأي السابق، بأن السبب الرئيسي يتمثل في الاستقرار الأمني والسياسي قائلاً: "لا سياحة دون أمن"، بالإضافة إلى تحسن الخدمات السياحية في الفنادق المصرية ما أدى إلى زيادة أعداد السياحة.

وأوضح أن هذا الاختيار سيحدث طفرة في زيادة الأعداد السياحية بشكل سريع قريبًا، من حيث الأعداد والجنسيات المختلفة خاصة بعد انتهاء فيروس كورونا المنتشر حاليًا في عدة دول أجنبية وخاصة الصين أحد مصدري السياحية الثقافية لمصر.

واختارت وسائل الأعلام الأجنبية المختصة بالشأن السياحي، مصر من أفضل المناطق السياحية لزيارتها عام 2020، حيث أشارت أحد المقالات المنشورة في صحيفة "بي بي سي ترافل"، تحت عنوان: "لماذا 2020 هو عام زيارة القاهرة، إلى أن مصر أفضل مقصد سياحي للزيارة هذا العام، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير (GEM)، والذي وصفه المقال بالمشروع الضخم الذي ينتظره العالم، وسيعمل علي استقطاب أعداد أكبر من السائحين إلى القاهرة بعرضه لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، وغيرها من القطع الأثرية الفريدة".

كما وضعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية القاهرة، ضمن قائمة أعدها قسم السفر بالصحيفة، لأفضل 52 مقصدًا سياحيًا يمكن زيارته في عام 2020، وأرجعت السبب في اختيارها لاستعدادات مصر القوية لافتتاح المتحف الكبير المصري الذي وصفته بالبناء الضخم الذي يشيده حاليا المصريين كما فعل اجدادهم الفراعنة لبناء الحضارة المصرية القديمة كما تضمنتها مجلة Haute Living الأمريكية، المتخصصة في شئون السفر والسياحة، في قائمتها لأفضل الوجهات السياحية الترفيهية لهذا العام. ​