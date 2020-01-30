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فرنسا تبدأ مهمة بحرية أوروبية لتأمين حرية الملاحة في هرمز

10:44 م الخميس 30 يناير 2020
فرنسا تبدأ مهمة بحرية أوروبية لتأمين حرية الملاحة في هرمز

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

وكالات:

أعلنت فرنسا اليوم الخميس، بدء مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج إضافة لتعزيز نهج خفض التصعيد مع إيران.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم الخميس، ونقلت عنها "رويترز"، إن الفرقاطة كوربيه بدأت في تنفيذ دوريات في مضيق هرمز. وأضافت أن فرقاطة هولندية ستنضم للفرنسية في غضون نحو أسبوعين.

وبذلت فرنسا جهودًا من أجل وجود بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة

لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن مما وصفته واشنطن بتهديدات من إيران.

القوات الفرنسية مضيق هرمز تأمين الملاحة إيران

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