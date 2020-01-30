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أول بيان برلماني إلى الحكومة بشأن وفاة "طفلة أسيوط"

10:22 م الخميس 30 يناير 2020
أول بيان برلماني إلى الحكومة بشأن وفاة "طفلة أسيوط"

النائبة منى منير

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط.

وقالت النائبة، في بيان لها، الخميس، إن استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد، موضحة: "الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة".

وطالبت النائبة بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجرائه مثل هذه العمليات، وأيضًا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية.

ولفتت إلى أهمية التعامل الأمني الحاسم مع العيادات الخاصة التي يتم إجراء هذه العمليات بها، وتوعية طلبة المدارس بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الجهات المعنية عن هذه العمليات سواء قبلها أو بعد إجرائها.

طفلة أسيوط منى منير هالة زايد

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