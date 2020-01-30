سفير الجزائر بالقاهرة: مصر ساندتنا في ثورة التحرير- صور

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أكد محند صالح لعجوزي، سفير الجزائر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن مصر ساعدت الجزائر أثناء نضالها ضد فرنسا على كل المستويات، سواء ماديًا أو معنويًا.

وقال العجوزي- خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب- إن العلاقات بين البلدين تاريخية ووطيدة ومتميزة على المستوى السياسي وهناك اتصالات ومشاورات بين البلدين طوال الوقت.

وأضاف: "ساند الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الثورة الجزائرية بكل قوة، وكانت مصر مأوى للثوار الجزائريين، كما دعمت الثورة الجزائرية وساندت موقفها على المستوى الدولي".