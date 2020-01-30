المتحدث العسكري ينشر فيديو ختام التدريب البحري المصري السعودي المشترك

كتب- يوسف عفيفي:

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك ( مرجان – 16).

واختتمت اليوم، فعاليات التدريب البحرى المصرى السعودى المشترك ( مرجان-16 ) والذي استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر البحرية.

تضمن التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية ، وتنفيذ تمارين إتصالات لاسلكية وإشارية، وكذا تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية فى إستخدام أعمال الخداع الإلكتروني، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة ، وقامت العناصر المشاركة فى التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية ، وأظهرت مدى قدرتها على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية ، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية ، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات الغير نمطية.

ونفذت عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية و البحرية السعودية بياناً عملياً لأعمال حق الزيارة والتفتيش والإقتحام الرأسى والأفقى، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.