"تعليم النواب": مناقشة التقرير النهائي للجنة دراسة "التجارب السريرية".. الاثنين

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النائب هاني أباظة، أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لدراسة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون البحوث الإكلينيكة المعروف إعلاميا ب"التجارب السريرية"، ستناقش تقريرها النهائي خلال اجتماعها القادم المزمع عقده الاثنين المقبل.

وأضاف أباظة -في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بعد انتهاء أعمال اللجنة البرلمانية اليوم الخميس- أن أعضاء اللجنة سيناقشون التقرير النهائي الإجتماع القادم متضمناً صياغة المواد محل الاعتراض من رئيس الجمهورية بعد ضبطها، تمهيداً للتصويت عليه، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لعرضة علي الجلسة العامة في الوقت الذي تراه هيئة المكتب.

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم، المقترح المقارن المرسل من الحكومة، بالإضافة إلى ما انتهت إليه اللجنة.

كان مجلس النواب قد وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من مواد مشروع القانون.