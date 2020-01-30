محافظ الجيزة: محطة مناولة لحل مشكلة القمامة بكرداسة

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها الخميس، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سعيد حساسين، بشأن تراكم القمامة بشكل مفزع من بداية طريق المعتمدية حتى طلعة الدائري؛ ما يؤدي إلى انتشار الحشرات الضارة والأمراض.

هذا فضًلا عن تأخر تغطية مسافة 300 مترًا من مصرف ناهيا رغم إدراج تنفيذه بالموازنة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لحل مشكلة القمامة والنظافة في مركز كرداسة، بجانب تنفيذ محطة المناولة.

ووجه المحافظ، مسئول وزارة الري بسرعة الانتهاء من تغطية المصرف.

وقال ممثل الري، إن مشكلة التغطية انتهت وسيتم التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

كما نظرت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عبد المعز، بشأن عدم تحديد ظهير صحراوي لقرى مركز ومدينة العياط، وتخصيص قطع الأراضي التابعة لهيئة الإرشاد الزراعي بمدينة العياط لإقامة مجمع مدراس، نظرًا لارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمود عبد المعز الحفني، بشأن معاناة المواطنين وخاصة الطلبة بمركز ومدينة العياط محافظة الجيزة من عدم وجود مواصلات تربط بين المركز وجامعة حلوان ومنطقة المنيب، والاستغناء عن الأرض المقام عليها المعهد الأزهري بقرية أبو سويلم للنفع العام، وإحلال وتجديد كوبري عزبة ماهر بقرية بيدف، وصيانة كوبري قرية بردويش، وتوسعة كوبري قرية الرقة الغربية بمركز العياط، وأوصت بسرعة حل هذه المشكلات.