حفاظًا على شكل الرصيف.. محافظ الجيزة: تركيب انترلوك بـ20 مليون جنيه بشارع البطل

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ردًا على طلب الإحاطة المقدمة من النائب محمد فؤاد، بشأن تطوير شارعي (البطل أحمد عبدالعزيز، وشهاب) بالمهندسين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه لتنفيذ أعمال إعادة رصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين بإزالة الأرصفة والبلدورات والرخام والجرانيت بطول الشارعين رغم أنهما بحالة جيدة، واستبدالها ببلاط الانترلوك، ما يُعد إهداراً للمال العام لوجود شوارع وطرق أخرى لها أولوية التطوير والرصف، إن الشارعين لم يتم تطويرهما منذ 15 عامًا، وتركيب الانترلوك هدفه الحفاظ على توحيد شكل الرصيف بالشارع.

وقال راشد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن: "فيما يتعلق بموضوع شارعي البطل أحمد عبدالعزيز وشهاب بالمهندسين، فحالة الطرق في محافظة الجيزة وصلت لمرحلة أنه منذ عشرات السنين لم يتم رصف طرق رئيسية ومحورية ومؤثرة، ودليل ذلك أننا ليس لدينا محور مروري في الجيزة نفتخر إننا عملناه، ولا شارع جامعة الدول العربية ولا شارع شهاب ولا شارع النيل ولا البطل أحمد عبدالعزيز، فشارعي شهاب والبطل لم يتم تطويرهما منذ 15 سنة، وتخللها أعمال مرافق وإصلاح مواسير".

وتابع المحافظ: "قولنا بالنسبة للشوارع لابد إننا نشتغل بالتوازي، نشتغل على الطرق الرئيسية وعلى الطرق الفرعية، ومن هنا كان اهتمامنا، فأخذنا طريق الجامعة ـ الدقي طورناه، واستكمالًا له كان لابد أن يتبعه شارع البطل أحمد عبدالعزيز، وكان نفسي حد يمشي على الجانبين في الشارع ويشوف بنفسه ومعانا الصور ممكن أي حد يشوفها، اشتغلنا في شارع شهاب وطورناه وانتهينا منه، وشغالين على طرق أخرى كثيرة في الجيزة".

واستكمل اللواء أحمد راشد، كلمته، قائلًا: "مش معنى إن حد صوته عالي يفرض كلمته، موضوع البطل أحمد عبدالعزيز كثر فيه الكلام، وكلمة حق يراد بها باطل، مش معنى إن فيه رصيف معمول رخام وجرانيت وجنبه رصيف متهالك تمامًا، وبنشيل الرصيف عشان نوحد الرصيف في الشارع كله، مش ممكن هنسيب الرصيف دا رخام ودا جرانيت ودا متهالك، لأ كله سواسية، بعض الأهالي وأصحاب المحلات هم اللي عاملين الجرانيت والرخام، لا إرادة الدولة هتمشي على الكل، والشارع يكون بشكل موحد، لكن يقال إن المحافظ أنفق 10 مليون جنيه انترلوك لشارع البطل أحمد عبدالعزيز، الـ10 مليون تشمل رصف وجزيرة وسطى وأرصفة وإنارة وغيرها".

واختتم المحافظ كلمته، بقوله: "سنطور شارع النيل وهنخليه خمس نجوم، وهنطور شوارع البحر الأعظم والسودان وجامعة الدول، بس تتوفر لينا الميزانية، ومش معنى ذلك أننا سنغفل الشوارع الجانبية، إحنا بنشتغل النهاردة على تطوير 8 شوارع بين فيصل والهرم".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: "نتضامن معه وجهة نظر محافظ الجيزة في أهمية توحيد نسق الشارع، حفاظًا على الشكل النسق الحضاري، والمحافظ أوضح مسألة الرخام والجرانيت وأنها أمور تمت بمعرفة الأهالي وأصحاب المحلات بالمخالفة للقانون".