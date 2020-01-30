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المشير حفتر يستقبل مصطفى بكري في بنغازي

04:26 م الخميس 30 يناير 2020
المشير حفتر يستقبل مصطفى بكري في بنغازي

المشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي

كتب- أحمد علي:

استقبل المشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب الذي يزور ليبيا.

واستمع بكري إلى تقييم المشير حفتر لمجمل الأوضاع الراهنة في ليبيا ودار حوار حول أهم القضايا الراهنة، حيث عبر المشير عن تقديره للموقف المصري والجهود التي يبذلها الرئيس السيسي للعمل علي حل الأزمة الليبيه بما يؤكد حق الجيش الليبي فرض سيطرته على أراضي البلاد ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية من قبل القوالقويي الخارجية التي تدعم الميلشيات الارهابية.

كما تناول اللقاء، الحديث حول الموقف من مقررات برلين والتدخل التركي ودعمه للمليشيات الإرهابية وغيرها من القضايا.‎

خليفه حفتر مصطفي بكري مجلس النواب ليبيا

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