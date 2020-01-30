رئيس هيئة الكتاب: هدفنا الوصول بالمعرض للمرتبة الثانية عالميا

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن الرهان على نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب هو رهان دولة بكل مؤسساتها، موضحا أن الدولة راهنت على وعي الشعب المصري في نجاح المعرض، وأن الحدث انتقل من كونه حدث ثقافي إلى حدث اجتماعي وسياسي.

وأضاف الحاج - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يأتي في المرتبة الخامسة بين أفضل المعارض في العالم، منوها بأننا نعمل خلال الفترة الحالية أن نكون في المرتبة الثانية.

وأشار إلى أن عدد زوار المعرض العام الماضي تجاوز 3.5 مليون زائر وهذا العام نتطلع أن نتجاوز هذا العدد ونصل إلى 5 ملايين، موضحا أن الإقبال هذا العام كثيف وخاصة من الشباب والأسر.

وعن اختيار السنغال ضيف شرف الدورة لهذا العام، أكد أن البعد الإفريقي خاصة أن مصر رئيس الاتحاد الإفريقي وضح للجميع في كل المناسبات وخاصة الثقافية أن مصر مهتمة بشكل كبير بالبعد الإفريقي خاصة في الفترة الحالية من إقامة فعاليات ومهرجانات ومؤتمرات مهتمة بشكل كبير بهذا البعد .

وأوضح أن التنوع الثقافي والفني واضح لكل زوار المعرض من إقامة ندوات وورش مع عدد من المثقفين والفنانين والمبدعين المصريين والعرب وإقامة حفلات يومية لكل زوار المعرض.