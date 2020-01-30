ختام فعاليات التدريب البحرى المصري السعودي المشترك (مرجان – 16)
كتب- محمد سامي:
اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى السعودى المشترك ( مرجان-16 ) والذى استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الاحمر البحرية.
تضمن التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية ، وتنفيذ تمارين إتصالات لاسلكية وإشارية، وكذا تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية فى إستخدام أعمال الخداع الإلكتروني ، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة ، وقامت العناصر المشاركة فى التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية ، وأظهرت مدى قدرتها على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية ، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية ، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات الغير نمطية .
ونفذت عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية و البحرية السعودية بياناً عملياً لأعمال حق الزيارة والتفتيش والإقتحام الرأسى والأفقى ، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها.
حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية .
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