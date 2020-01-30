وزيرة الهجرة تلتقي نواب المحافظين ضمن البرنامج التدريبي بأكاديمية تأهيل الشباب

كتب- أسامة علي:

زارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بزيارة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، بدعوة من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب "NTA"، بحضور نحو 23 من نواب المحافظين من الشباب، خلال فعاليات الدورة التدريبية المخصصة لهم بالأكاديمية منذ تقليدهم مهامهم في نوفمبر 2019.

أشادت الوزيرة باتجاه الدولة للاهتمام بالشباب وحرصها على الاستفادة منهم وتمكينهم من تقلد مناصب قيادية بالدولة بعد تأهيلهم وتدريبهم، مضيفة أن اختيار الرئيس ٢٣ نائبا للمحافظين من الشباب، يعد خطوة سباقة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل، وأن الدولة المصرية حريصة على تمكين الشباب ودمجهم في قطاعات الدولة المختلفة.

كما استعرضت وزيرة الهجرة تجربة الوزارة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ودورها في دعم الشباب بتوفير التدريب وفرص العمل بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والمستثمرين ورجال الأعمال، داعية نواب المحافظين لتكوين مجموعات عمل من شباب المحافظات وإدماجهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تهتم بالقضاء علي الفقر والاهتمام بالتعليم والصحة ودعم الشراكات، والبحث عن فرص الاستثمار في محافظاتهم.

وأوضحت مكرم، أن الاهتمام بالشباب يفتح باب الأمل أمامهم، وتابعت أن وزارة الهجرة تولي الشباب من أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث أهمية خاصة من خلال ربطهم بالوطن وتوعيتهم بما يحيط بالأمن القومي المصري، فضلا عن تعريفهم بحضارتهم وتاريخهم.

وأشارت إلى أن التعاون مع المحافظات قدم نموذجا رائعا في أولى محطات "مراكب النجاة" بالفيوم ثم البحيرة، موضحة أن الوزارة ترحب بدور الشباب في كل المحافظات، مؤكدة أن نواب المحافظين عليهم عبء ومسئولية وتحدي كبير، وظهر تعاونهم في إنجاح هذه المبادرة من خلال تكليف المحافظين لهم ودعمهم، وكذلك خطط الدولة للتنمية والنهوض بشتى القطاعات في مصر.

من ناحيتها، رحبت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، موضحة أن البرنامج المكثف لتدريب نواب المحافظين، تناول العديد من المجالات التدريبية، وأنه بصدد انتهاء فعالياته، ليتم البدء الفعلي بمهام عملهم.

وأشارت إلى أن تصميم البرنامج التدريبي ركز على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفى والاجتماعى والمهارات الإدارية، كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون، والتعريف بمباديء الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور، فضلا عن التعريف بالقوانين التي تسهم في اتخاذهم القرار الصائب.

واقترحت راغب، أن يقوم نواب المحافظين بدراسة الفرص الاستثمارية الموجودة في محافظات مصر المختلفة، وإعداد دراسات جدوى جاهزة، لمناقشتها مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج للقيام بتنفيذها، والنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما ناقشت وزيرة الهجرة مع نواب المحافظين سبل توفير فرص العمل في المحافظات المختلفة وبشكل خاص المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وكذلك دعم الحرف التراثية وتشجيعها.

وفي نهاية اللقاء، تمت مناقشة العديد من الفرص الموجودة بالمحافظات، لوضع استراتيجية يمكن العمل عليها في المرحلة المقبلة، تتعاون فيها مؤسسات الدولة المختلفة لتوفير فرص حياة كريمة للشباب، باعتبارهم أحد ركائز التنمية للوطن.