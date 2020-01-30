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مصادر روسية: لم يتم العثور على أي مواد متفجرة مع راكبة الطائرة

03:12 م الخميس 30 يناير 2020
مصادر روسية: لم يتم العثور على أي مواد متفجرة مع راكبة الطائرة

شركة طيران إس7 الروسية

وكالات:

نقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن مصادر روسية، قولها إنه لم يتم العثور على أي مواد متفجرة مع المرأة التي هددت بتفجير نفسها على متن طائرة في أحد مطارات موسكو.

وكانت الشرطة الروسية اعتقلت الفتاة، بعد أن هبطت الطائرة اضطراريًا بسبب تهديدها، بحسب شركة طيران إس7 الروسية.

وكانت مصادر روسية –لم تسمها الشبكة الإخبارية- قالت إن هناك راكبة تهدد بتفجير نفسها في طائرة متوقفة بمطار دوموديدوفو في موسكو.

شركة طيران إس7 الروسية مواد متفجرة تفجير طائرة

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