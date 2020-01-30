الإسكان: طرح 600 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه سيتم طرح حجز 600 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 40 مترًا مربعًا للمقبرة، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وأضاف هلال - في بيان لوزارة الإسكان اليوم الخميس- أن هذا الطرح يشمل 510 مقابر لقاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد) و90 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي).

وأوضح أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر ابتداءً من الأحد 9 فبراير المقبل، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة خلال الفترة من (8 - 26) مارس المقبل بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وحول شروط الحجز، أشار إلى أنه يشترط في المتقدم للحجز أن يكون شخصًا طبيعيًا (مواطنًا مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدن (6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد) أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

ونوه المهندس محمد أنور هلال بأنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.