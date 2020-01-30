ملتقى القاهرة "لأفلام التحريك" يعلن عن مسابقة جديدة للأغنية المصورة

كتب - محمد عاطف:

أعلنت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، عن فتح باب التقدم لمسابقة جديدة من مسابقات الملتقى، حول الأغنية المصورة بالرسوم المتحركة.

ويستمر باب التقديم حتى يوم الخميس المقبل الموافق 7 فبراير، وتم تخصيص جائزتين لهذه المسابقة، تبلغ قيمة الأولى 5 آلاف جنيه، بينما تبلغ قيمة الجائزة الثانية 3 آلاف جنيه.

يذكر أن اللجنة العليا للملتقى، اختارت جيهان عبداللطيف مديرًا للمكتب الفني، وتتواصل مع الاستوديوهات والمخرجين من دول العالم المختلفة للمشاركة في الملتقى، حيت تلقت إدارة الملتقى أكثر من 400 عمل تمثل 30 دولة عربية وأجنبية للمشاركة في الدورة الثالثة عشر والمقرر إقامتها في الفترة من 27 فبراير المقبل إلى 5 مارس.

وتنطلق الدورة الثالثة عشر لملتقى القاهرة الدولي لأفلام التحريك، برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، في الفترة من الخميس 27 فبراير حتي الخميس 5 مارس 2020 تحت عنوان العام المصري الروسي.

ويشارك في الملتقي أفلام خريجي المعاهد والكليات المتخصصة والإستديوهات وشركات الإنتاج المصرية والأجنبية، وفنانو الرسوم المتحركة، فضلا عن الهيئات العاملة في هذا المجال.