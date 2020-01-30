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وزيرة التضامن تفتتح مط​عمًا جميع طاقمه من ذوي الإعاقة وتدعو لتعلم لغة الإشارة

01:05 م الخميس 30 يناير 2020
وزيرة التضامن تفتتح مط​عمًا جميع طاقمه من ذوي الإعاقة وتدعو لتعلم لغة الإشارة

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

القاهرة- أ ش أ:

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احد المطاعم التابعة لإحدى الشركات الخاصة الكبرى بمدينة نصر اليوم والذي يتكون جميع أفراد طاقم العمل به من ذوي الإعاقة.

ودعت الوزيرة إلى تعلم لغة الإشارة أو على الأقل المصطلحات الأساسية بها لدعم جهود الوزارة في الدمج خاصة وأن نسبة ذوي الإعاقة في مصر تبلغ ١١% وتطمح الوزارة إلى مشاركتهم في الإنتاج والتنمية.. مشيرا إلى أن أغلب هذه النسبة لا يقدرون على العمل فتوفر لهم الوزارة مساعدات كرامة بينما تدعم القادرين عبر توفير فرص عمل لهم، كما خصصت الوزارة خط ساخن رقم ١٥٠٤٤ للرد على استفسارات ذوي الإعاقة بشأن أي مشاكل تواجه حصولهم على الخدمات المستحقة لهم .

وقامت الوزيرة بإجراء تجربة طلب طعام بنفسها مع العاملين كما تفقدت المطبخ وأجرت حوارا مع العاملين فيه والذين أعربوا عن سعادتهم بتوفير فرصة عمل تناسب تطلعاتهم ومؤهلاتهم، كما وجهوا الشكر لوزارة التضامن علي اهتمامها بدعم ذوي الإعاقة.

يذكر أن الوزارة سبق وأن وقعت في ٢٠ أكتوبر الماضي برتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة لإطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع، ويتضمن البروتوكول قيام الشركة بتدريب شباب من ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل بإحدى فروع مطاعم الشركة بحيث يتاح تشغيله بطاقم من العمالة من الشباب الصم وضعاف السمع.

واتفقا الطرفان على أن تقوم الوزارة بتقديم كافة البيانات الخاصة بالمستفيدين فى المناطق المستهدفة والتواصل معهم لتسكينهم بالتدريبات المناسبة علي أن تتحمل الشركة توفير الدعم التقني ومناهج التدريب للشباب وتوفير فرص تدريب وعمل لهم.

هذا المحتوى من

Asha
نيفين القباج التضامن الاجتماعي لغة الإشارة ذوي الإعاقة

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