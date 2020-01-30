وزير القوى العاملة يتابع حالة مواطنة مريضة بالقلب في الإمارات

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح في التواصل مع إدارة شركة الفطيم أوتوا، وحصل على موافقتها باستمرار تحمل علاج مواطنة مصرية تعمل لديها على الرغم من انتهاء بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، مع الاستمرار في صرف راتبها كاملا.

وبحسب بيان اليوم، كان مكتب التمثيل العمالى قد زار المواطنة "ياسمين.م. ش"، بمستشفى راشد، حيث أجريت لها عملية قسطرة في القلب، وحدثت لها انتكاسة ودخلت في غيبوبة منذ شهرين تقريبا، وقام المكتب بالتواصل مع والدتها بالقاهرة، وحضرت لمرافقتها بالمستشفى.

جاء ذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية فى كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات فى أعمالهم لمساعدتهم، وتقديم تمنياته للمرضى والمصابين بالشفاء العاجل لهم.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بأبوظبي حنان محمود شاهين، أشارت فيه إلي المريضة شكت من أن إدارة المستشفى قامت بإبلاغها بانتهاء قيمة التأمين وأبدت فزعها من عدم إمكانية استكمال العلاج خاصة وأن حالتها لا تسمح نهائياً بالخروج أو العودة لأرض الوطن.

وتواصل المستشار العمالي حنان شاهين، على الفور مع إدارة الشركة، وطلبت تقريراً عن الحالة بعد أن قامت شركة التأمين بإبلاغهم بتجاوز المريضة المبلغ المسموح به للعلاج.

وبالتواصل مع إدارة الشركة وشرح ظروف المريضة، وافقت الشركة على تحمل العلاج كاملا، ولحين تجديد بطاقة التأمين الصحي لها في مايو ٢٠٢٠ فضلا عن الاستمرار في صرف راتبها كاملا.