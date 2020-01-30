ياسمين فؤاد تكرم رؤساء جهازي البيئة والمخلفات

توافد أعداد كبيرة من الجمهور مع بداية الأسبوع الثاني لمعرض القاهرة

كتب- محمد نصار:

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، كل من الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأهدت الوزيرة، للمكرمين هدية تذكارية ووجهت الشكر لهم لما بذلوه من مجهودات خلال فترة توليهم العمل بالوزارة، متمنية لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية.

وشهد اللقاء مناقشة بعض الملفات ذات الأولوية، والتأكيد على انتظام سير العمل بالجهازين، وأعرب كل من الدكتور محمد صلاح والدكتورة ناهد يوسف عن شكرهم للوزيرة على هذه اللفتة الكريمة وعلى دعمها لهم لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، مبديًا كل منهم استعداده لتقديم الدعم للوزارة في الفترة المقبلة.