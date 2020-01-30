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قرار حكومي بالترخيص لإنشاء شركة "البورصة المصرية للسلع"

11:53 ص الخميس 30 يناير 2020
قرار حكومي بالترخيص لإنشاء شركة "البورصة المصرية للسلع"

مصطفى مدبولي

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالترخيص لكل من البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم "البورصة المصرية للسلع".

وبحسب القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس - يكون غرض الشركة إنشاء سوق منظم للتداول السلع المحاضرة القابلة للتخزين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهات المذكورة.

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Asha
مصطفى مدبولي البورصة المصرية للسلع جهاز تنمية التجارة الداخلية الهيئة العامة للسلع التموينية

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