​الإسكان: تلقينا 6240 طلب توفيق أوضاع بمدينة سفنكس الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة سفنكس الجديدة تلقى نحو 6240 طلب توفيق أوضاع بالمدينة، موضحا أن الطلبات تنوعت بين من سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل نطاق القرار الجمهورى الخاص بتخصيص مساحة المدينة، وطلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأضاف الجزار، أنه جرى ورود ١١١٣ ملفا من محافظة الجيزة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، جارٍ دراستها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى واضعى اليد، موضحاً أنه تم إجراء المعاينات والدراسات لنحو ٤٥٠ حالة تقنين، وإرسالها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبت فى تلك الحالات.

وأوضح المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم الانتهاء من دراسة الكيانات الواقعة في المدينة بمساحة حوالى ٢٠ ألف فدان واعتبارها المرحلة الأولى للتخطيط والتنفيذ للمدينة، كما تم الانتهاء من إعداد المخطط العام لمشروع السليمانية كأول مشروع بالمدينة، وجارٍ دراسة متطلبات قطاع التخطيط والمشروعات لإصدار قرارات وزارية، مشيراً إلى أنه جارٍ التنسيق والمتابعة بخصوص إنشاء محور حر يربط بين طريق مصر - إسكندرية الصحراوى بطريق روض الفرج – الضبعة، مروراً بالمدينة من الشرق إلى الغرب مما يمثل نواة الربط بين أحياء المدينة والطرق الإقليمية المحيطة.

وأشار المهندس خالد سرور إلى أنه جرى استلام 1401 ملف من هيئة المساحة المصرية، بعد الانتهاء من الرفع المساحي لتلك الملفات، طبقاً للبروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة المصرية العامة للمساحة، لعمل الرفع المساحى لمدينة سفنكس الجديدة، وجارٍ استكمال أعمال الرفع المساحي للكيانات والطرق والمعالم داخل المدينة من قبل الهيئة العامة للمساحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تمت الموافقة على طرح الأعمال الاستشارية للمخطط العام والاستراتيجي للمدينة، لتحقيق أعلي استفادة من المدينة باعتبارها من مدن الجيل الرابع، ومن المقرر أن تنفرد مدينة سفنكس بأفضل كثافة سكانية نظرا لطبيعة المنطقة والكيانات الموجودة، حيث تبلغ مساحة مسطح الأراضى حوالى 59417.77 فدان.