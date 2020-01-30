تجديد إعارة محمود نصار رئيسًا لـ"المركزي للتعمير"
10:21 ص الخميس 30 يناير 2020
كتب - محمد عبدالناصر:
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، قرارًا وزاريًا، رقم 71 لسنة 2020، بتجديد إعارة اللواء أ.ح مهندس محمود أحمد فهمى عبدالحميد عبدالواحد نصار، من القوات المسلحة، للقيام بمهام رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمدة عام آخر.
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