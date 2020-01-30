تصاعد الغضب ضد "صفقة القرن".. وفيروس كورونا في أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، تصاعد الغضب الفلسطيني رفضا لخطة السلام الأمريكية، وعددًا من موضوعات وأخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "تصاعد الغضب الفلسطيني بالضفة الغربية رفضا لخطة ترامب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الغضب الفلسطيني الشعبي تصاعد غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث عم الإضراب الشامل قطاع غزة أمس وجرى تعطيل المؤسسات الحكومية والمدارس وإغلاق المحال التجارية.

وأوضحت الصحيفة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقمع غدة مظاهرات غاضبة في منطقة الأغوار وبيت لحم بالضفة الغربية، وأطلقت قنابل الغاز على المشاركين في المظاهرات المنددة بالخطة التي شملت جميع الأراضي المحتلة.

وأضافت "الأهرام" أن لجنة المتابعة العليا الوطنية والإسلامية في قطاع غزة دعت إلى الإضراب الشامل لكل مرفق الحياة بالقطاع عدا وزارة الصحة، وقالت في بيان: إن الهدف توجيه رسالة واضحة بأن "خطة ترامب المشئومة لن تمر وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها"، وحثت على "رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية".

وفي صفحتها الأولي، ذكرت صحيفة "الجمهورية " أن السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى امس اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن راضي قوله: إن الاتصال تناول مستجدات القضية الفلسطينية فى ضوء الإعلان عن الرؤية الأمريكية لحلها حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

كما تم التباحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وقد تم التوافق في هذا الخصوص حول حتمية التعامل مع الجذور الرئيسية لظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب في حوض المتوسط من خلال التوصل إلى حلول سياسية للازمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وعادة الاستقرار والأمن إليها ووضعها على مسار التنمية المستدامة.

وتحت عنوان "تعاون مصري صيني لمواجهة كورونا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحثت أمس مع شياوجون جنج وزير مفوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة الصين بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة فيروس كورورنا المستجد 2019 وذلك خلال اجتماع بديوان عام الوزارة الصحة.

وأوضحت الصحيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أمس تسجيل أولى الإصابات بالفيروس الجديد على أراضيها لأسرة صينية مكونة من 4 أفراد قادمة من مدينة ووهان فيما يعد أول إصابة مؤكدة بالفيروس في الشرق الأوسط.

وأوضح بيان الوزارة الصحة الإماراتية الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية وأكدت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة على مدى الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.

وعن الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وجه وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمراجعة كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وحصر القرارات وبدء تنفيذها على الفور.

وأشار مدبولي إلى أن تطبيق هذه القرارات تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وإعطاء صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفذ قراراتها التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين، وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء أمهل الجهات المعنية حدًا أقصى أسبوعين لتطبيق القرارات مع العودة للمجلس في حالة وجود إشكاليات.

وتحت عنوان "مدبولي يستعرض مخطط تطوير الساحل الشمالي الغربي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظي بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية فضلا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لاستعراض المخطط الاستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي بحضور د. عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء ناصر فوزي ، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضافت "الأهرام" أن وزير الإسكان استعرض المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، موضحا أنه يضم قطاعات رئيسية للتنمية عي العلمين والحمام وسيدي عبدالرحمن والضبعة ورأس الحكمة وشرق مطروح وغرب مطروح والمجيلة والسلوم.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "261 مليون دولار زيادة في تحويلات المصريين بالخارج"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر 2019 بمقدار 261 مليون دولار بمعدل سنوي 12.7 % لتسجل نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال أكتوبر 2018 واسفر ذلك عن ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة يوليو / أكتوبر 2019 بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 % لتسجل نحو 9 مليارات دولار مقابل 8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وعودة إلى صحيفة "الأهرام" وصفحتها الأولى حيث ذكرت، تحت عنوان "مؤشرات إيجابية لمباحثات سد النهضة"، أن وزراء الخارجية والري بمصر والسودان وإثيوبيا واصلوا أمس مباحثاتهم بشان سد النهضة بالعاصمة الأمريكية واشنطن وسط أنباء عن وجود أجواء إيجابية ومؤشرات لحدوث انفراجة في التوصل لاتفاق ثلاثي شامل حول البنود والنقاط العالقة من القواعد الفنية والهيدرولوجية لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي عقب الانتهاء من جلسات اليوم الأول وبدء اجتماعات اليوم الثاني والختامي للجولة الأخيرة من المفاوضات الحالية التي ترعاها الحكومة الأمريكية ممثلة في الرئيس دونالد ترامب ووزارة الخزانة والبنك الدولي بين الدول الثلاث والساعية إلى الوصول إلى توافق شامل وتعاوني ومستدام على طرق ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث دون إضرار بدول المصب.​