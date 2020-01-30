أمطار خفيفة وبرودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة، خلال أيام "الخميس، الجمعة، والسبت".

وقالت الهيئة، في بيان، إنه من المقرر أن يسود اليوم طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء والغردقة، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وأوضح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانًا.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة الكبرى 19-11

الوجه البحري 18-10

السواحل الشمالية الغربية 18 - 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 19 - 11

جنوب سيناء والغردقة 22 - 13

شمال الصعيد 20 - 9

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 23 - 12

طقس الجمعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود يوم الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلًا.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على أغلب الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية، مع نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة الكبرى 20 - 10

الوجه البحري 20 - 10

السواحل الشمالية الغربية 18 - 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 19 - 11

جنوب سيناء والغردقة 22 - 13

شمال الصعيد 20 - 9

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 22 - 12

طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم السبت المقبل، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا، مع تكون الشبورة المائية صباحًا.

والرياح معتدلة، تنشط على جنوب الصعيد والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة الكبرى 19 - 9

الوجه البحري 18 - 9

السواحل الشمالية 17 - 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 19 - 11

جنوب سيناء والغردقة 23 - 13

شمال الصعيد 20 - 9

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 23 - 12