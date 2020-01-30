الصحة: غرفة "إدارة أزمات" لمتابعة خطة التصدي لفيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار ٢٤ ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد "ncov" ومنع دخوله البلاد.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجد ncov في مصر، نافيًا ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول الاشتباه في ظهور أي إصابات.

وأهابت وزارة الصحة في بيانها، بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.

وفي ذات السياق، نفت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، في بيان مساء اليوم، وجود أي حالة اشتباه مصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه يتم تطبيق أعلى معايير اليقظة والتقصي والمتابعة الدائمة من جميع الأطباء في جميع المستشفيات.

وسبق لوزارة الصحة التأكيد على التأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، بالإضافة إلى مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.