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الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

11:18 م الجمعة 03 يناير 2020
الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة

عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

القاهرة- (أ ش أ):

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي عبدالعظيم حسين عبد العظيم، رئيس مصلحة الضرائب متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية علي سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

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عبدالعظيم حسين مصلحة الضرائب قضية رشوة الرقابة الإدارية

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