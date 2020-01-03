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تحالف الأحزاب المصرية يعلن دعم وتأييد السيسي لحماية الأمن القومي

11:02 م الجمعة 03 يناير 2020
تحالف الأحزاب المصرية يعلن دعم وتأييد السيسي لحماية الأمن القومي

المهندس تيسير مطر

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن المكتب التنفيذي للتحالف سيعقد اجتماعًا بعد غدٍ الأحد، بمقر التحالف، لإعلان تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري.

وقال تيسير مطر فى تصريح له، الجمعة، إنه عقب اجتماع المكتب التنفيذي سيعقد اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، بحضور رؤساء جميع الأحزاب لإعلان دعم وتأييد الرئيس السيسي، في الخطوات التي يتخذها لحماية مصر وشعبها، ومواجهة التصعيد التركي الأخير.​

تيسير مطر السيسي حزب إرادة جيل تحالف الأحزاب المصرية الأمن القومي المصري

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