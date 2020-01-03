ضبط راكب حاول تهريب هواتف محمولة وأجهزة تنصت بمطار القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

أحبطت جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة الصغيرة وأجهزة التنصت بالمخالفة للقانون.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من جوانزو، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من الصين، وبسؤاله عما إذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 110 هواتف محمولة في حجم عقله الأصبع متعدد الاستخدامات نظرا لصغر حجمها و5 هواتف محمولة على هيئة أقلام مزودة بكاميرا وتسجيل ومكان لبطاقة المحمول مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 1 لسنة 2020.