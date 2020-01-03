محافظ الجيزة يوجه بحل مشكلة الأتوبيس النهري بالحوامدية

الجيزة - أ ش أ:

تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مرسى الأتوبيس النهري بمدينة الحوامدية، والذي يعمل على خط "الحوامدية- المعصرة"؛ لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وذكرت المحافظة- في بيان اليوم- أن المحافظ التقى خلال الجولة بالركاب المصطفين على رصيف المرسى، واستمع إلى شكواهم من عدم استئناف الأتوبيس النهري عمله؛ بسبب السدة الشتوية المتسببة في غرس الأتوبيس النهري بالجهة المقابلة للمرسى.

وعلى الفور، وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة النقل النهري؛ لعمل تكريك للمنطقة محل الغرس، كما وجه بتشغيل العبارات لنقل المواطنين إلى الجهة المقابلة، لحين عودة عمل الأتوبيس النهري لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.

وحرص المحافظ على متابعة مشروع عبارات الحوامدية على أرض الواقع؛ للوقوف على الموقف النهائي لها، حيث قام المحافظ بتفقد العبارات؛ للتأكد من صلاحيتها وأعمال الصيانة الجارية لها.

وأكد أنه جاري تنفيذ أعمال الصيانة للعبارة (حوامدية 3) لدخولها الخدمة من جديد، إضافة إلى متابعة العبارة (حوامدية 4) تمهيدا أيضا لدخولها الخدمة مجدداً، بعد توقفهما؛ لخدمة أهالي مدينة الحوامدية ورفع المعاناة عنهم.

وشدد المحافظ، خلال الجولة، على رئيس مدينة الحوامدية بالمواجهة الحاسمة لمخالفات البناء، وعمل حصر بالمتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء والإزالة الفورية للمخالفات.

كما وجه بتنظيم حملات لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط ومراجعة خطوط التنظيم للشوارع؛ للتأكد من عدم تعدي المنشآت ورفع كفاءة النظافة والتقليم المستمر للأشجار.

وشملت جولة محافظ الجيزة كذلك تفقد مركز ومدينة البدرشين، موجها برفع كفاءة المنطقة المحيطة بمتحف (ميت رهينة) لأهميتها سياحياً، مشددا على رفع أي من مظاهر الإشغالات أوالتعدي على الطريق العام.

كما وجه المحافظ برفع القمامة والمخلفات من على جانبي الترعة المتواجدة بطريق (ميت رهينة) ووضع صناديق القمامة على جانبي الترعة ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة على الطريق.