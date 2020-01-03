جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب هواتف محمولة وأجهزة تنصت

القاهرة - أ ش أ:

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التنصت.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في بيان اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الصين، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 110 هواتف محمولة في حجم عقلة الأصبع متعدد الاستخدامات و 5 أقلام مزودة بكاميرا وتسجيل ومكان لبطاقة المحمول .

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.