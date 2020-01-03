بومبيو: مقتل سليماني أنقذ أرواح الأمريكيين من هجمات وشيكة

واشنطن - أ ش أ

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أجرت تقييما قائما على المعلومات الاستخباراتية من أجل تبرير شن غارة جوية أدت إلى مقتل اللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد.

وأضاف بومبيو - في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية - إن سليماني كان يعمل بشكل نشط من أجل شن هجوم وشيك في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار شن الضربة الجوية أنقذ حياة المواطنين الأمريكيين حيث قال إن العشرات إن لم يكن المئات من الأرواح الأمريكية كانت عرضة للخطر من الهجمات الوشيكة التي يشترك بها سليماني.

وأشار بومبيو إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ستبذل قصارى جهدها من أجل الكشف عن المعلومات الاستخباراتية خلال الأيام المقبلة.