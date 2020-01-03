حدث ليلاً| أقوال ضحية التحرش بالمنصورة.. ومقتل قائد فيلق القدس في بغداد

كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الرئاسة تنشر فيديو اجتماع السيسي بمجلس الأمن القومي

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فيديو اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة مفاوضات سد النهضة وأزمة ليبيا.

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ضحية التحرش بالمنصورة: "بدأوا بتصويرنا وانتهوا بتمزيق ملابسي" والنيابة تحجز 7 متهمين

قرر رئيس نيابة أول المنصورة، المستشار إيهاب عطوة، حجز 7 متهمين في واقعة التحرش الجماعي بفتاتين في مدينة المنصورة.

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تحويلها لمزار عالمي.. ننشر مخطط تطوير الأهرامات والمتحف الكبير (صور)

مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، نهاية العام الجاري، تكثف الجهات المعنية بتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، جهودها لتحويل المنطقة إلى مزار عالمي.

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وكيل البرلمان: أمامنا ٤ قوانين مكملة للدستور.. ونسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي بقانون

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب لـ"مصراوي" إن دور الانعقاد الجاري مكتظ بعدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور، مضيفًا: "أمامنا ما يقرب من ٤ قوانين مكملة للدستور وعلى رأسها قوانين الانتخابات والمقسمة كالتالي: قانون انتخابات مجلس النواب، قانون انتخابات مجلس الشيوخ، قانون تقسيم الدوائر".

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"ما بُني على باطل".. أحزاب وبرلمانيون يدينون قرار تدخل تركيا في ليبيا

أدان عدد من الأحزاب المصرية ونواب البرلمان تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشددين على أن هذا الأمر سيتسبب في إشعال المنطقة.

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مصدر بالكهرباء يكشف سبب تأخر توصيل وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الحكومة لم ترسل للوزارة حتى الآن، القرار الخاص بفتح وإعادة تركيب وتوصيل التيار والعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائيات التي تحصل على التيار بطريقة غير مشروعة، تمهيدًا لتقنين أوضاعها.

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موسى مصطفى لمصراوي: استبعادي من تحالف الأحزاب "كلام فارغ"

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، إن ما تردد عن استبعاده من المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية "كلام فارغ، وعملية انتقامية ليس لها قيمة أو وزن".

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رويترز: مصدر رفيع أكد مسؤولية واشنطن عن قتل سليماني

أكد مسؤول أمريكي تحدث -شريطة عدم الكشف عن اسمه- إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

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البنتاجون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفق ما نقلت وكالتا الأنباء الألمانية وبلومبرج الأمريكية.

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بعد مقتل "سليمان".. رويترز: أمريكا نفذت ضربات ضد هدفين في بغداد

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز"، الجمعة، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد، وذلك في أعقاب استهداف سيارات بمطار بغداد الدولي.

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التلفزيون العراقي: مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الهجوم على مطار بغداد

أعلن التلفزيون العراقي، مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الهجوم الذي استهدف مطار بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

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