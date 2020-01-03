اليوم.. غلق جزئي لشارع الأهرام بالجيزة لمدة 3 أيام

كتب - محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع ببدء أعمال نقل المرافق (غاز طبيعي) والمتعارضة مع مسار المشروع مما يضطرها لإجراء غلق جزئي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاهين لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة وتنتهي الأحد المقبل.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أن العمل سيكون في الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة الـ 5 صباحًا خلال مدة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت المحافظة، أن الحفر سيتم أعلى الرصيف بشارع الأهرام بالإتجاهين أمام سفارة النيجر وأمام مستشفى الهرم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤولي الإدارة العامة للمرور وشركة الغاز الطبيعي بسرعة الانتهاء من الأعمال دون تأخير وإعادة الشئ لأصله على أن يتم نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لإرشاد المواطنين بمناطق الأعمال.

وأهابت المحافظة بالمواطنين الالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادي الزحام.